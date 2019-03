Letter

Insgesamt vier Autos haben Unbekannte am Dienstag zwischen 2 und 7 Uhr an der Fritz-Erler-Straße in Letter beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, traten der oder die Randalierer den jeweils rechten Außenspiegel eines Opel Vivaro, eines Hyundai I30, eines VW Polo und einer Mercedes A-Klasse ab. Den Schaden schätzen die Ermittler auf zusammen 1000 Euro. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner