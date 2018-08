Seelze

Erneut hat die Seelzer Polizei einen Fall von Vandalismus im Schulzentrum an der Humboldtstraße gemeldet. In der Nacht zu Donnerstag haben bislang Unbekannte an der Geschwister-Scholl-Schule eine Scheibe eingetreten. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (0 51 37) 82 70 entgegen.

Von Sandra Remmer