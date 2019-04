In Harenberg wächst der Unmut über die Zustände auf dem Friedhof: Der Grundwasserstand ist zu hoch, außerdem werden an zwei Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Die Stadt müsse etwas unternehmen, fordert Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann. Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung gibt es nicht, weil die Stadt ein Gesamtkonzept für alle Friedhöfe erarbeiten will.