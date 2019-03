Lohnde

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Vereinsheime des TC Lohnde und des SC Lohnde 96 am Fährweg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, brachen sie die Türen gewaltsam auf, durchwühlten anschließend die Räume und machten sich auch an den Materialcontainern der Sportler zu schaffen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dazu, was die Einbrecher alles gestohlen haben, dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer