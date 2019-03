Döteberg

Der neue Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, kommt am Dienstag, 19. März, nach Döteberg. Kuban, der auch für das Europaparlament kandidiert, war seit 2014 Chef der JU Niedersachsen und ist am Wochenende zum Bundesvorsitzenden gewählt worden, nachdem der bisherige JU-Bundeschef Paul Ziemiak zum CDU-Generalsekretär aufgestiegen war. Der 31-jährige Kuban hält im Landgasthof Bähr an der Dorfstraße 2 einen Vortrag. Anschließend ist eine Diskussion geplant. Der Abend mit dem Juristen aus Barsinghausen ist vom CDU-Stadtverband Seelze in Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Velber organisiert worden. Beginn ist um 20 Uhr.

Von Thomas Tschörner