Seelze

Diverse Bauwerkzeuge mit einem Gesamtwert von rund 1000 Euro haben Unbekannte zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, aus einem Baucontainer an der Straße An der Junkernwiese entwendet, teilt die Polizei mit. Die Täter hatten zuvor ein Vorhängeschloss des Containers durchtrennt und sich so Zugang verschafft. Außerdem haben Einbrecher zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße zu gelangen. Sie scheiterten an der Wohnungstür, an der jedoch ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Die Polizei Seelze nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner