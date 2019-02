Letter

Mitarbeiter eines Fachbetriebes werden voraussichtlich am Sonnabend, 16. Februar, ab dem frühen Vormittag sieben Pyramidenpappeln auf dem Spielplatz Alte Aue in Letter fällen, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. Die Stadt hat die Arbeiten in Auftrag gegeben, weil die rund 20 Meter hohen Bäume nicht mehr standsicher sind. „Die Fällungen sind aus Gründen der Sicherheit unausweichlich“, betonte Fricke. Acht weitere Pyramidenpappeln sowie drei rund 30 Meter hohe Hybridpappeln auf dem Spielplatz sollen zudem um jeweils fünf Meter gekürzt und von Totholz befreit werden, um die Sicherheit auf dem Spielplatz aus fachlicher Sicht zu gewährleisten. Diese Arbeiten haben bereits am Freitag begonnen. Gearbeitet werde so schonend und umweltverträglich wie möglich. „Die Stadt Seelze bemüht sich aus ökologischen und ökonomischen Gründen stets um eine möglichst lange Standzeit der Bäume“, sagte Fricke. Es müsse jedoch gehandelt werden, wenn Bäume so stark geschädigt seien, dass eine Gefahr bestünde. Die Stadt plant, später als Ersatz wieder junge Bäume auf dem Spielplatz zu pflanzen.

Von Thomas Tschörner