In seiner Sitzung am Donnerstag, 28. März, beschäftigt sich der Rat der Stadt Seelze mit diversen Bauvorhaben, wie unter anderem der Planung für die Fläche des abgerissenen Alten Rathauses in Letter. Außerdem geht es um die Gründung einer Grundstücksenwicklungsgesellschaft und der Ausweisung eines Naturschutzgebietes für zwei Laubwälder.