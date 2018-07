Seelze

Eine Spezialeinheit des Landeskriminalamts hat am Montag einen 59-jährigen Seelzer vorläufig festgenommen, der seinen Nachbarn mit einer Pistole bedroht hatte. Angaben der Polizei zufolge war gegen 17 Uhr eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Hannoverschen Straße nach langjährigen Streitigkeiten eskaliert. Der 59-Jährige geriet so in Rage, dass er seinen 40-jährigen Nachbarn mit einer Pistole bedrohte. Anschließend verschwand er in seiner Wohnung.

Aufgrund der Bedrohung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ordnete die Staatsanwaltschaft Hannover eine Durchsuchung seiner Wohnung des 59-Jährigen an. Unter Beteiligung einer Spezialeinheit wurde der 59-Jährige um kurz nach 20 Uhr festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei eine Schreckschusswaffe mit Munition. Sie leitete gegen den 59-Jährigen Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Beleidigung ein.

Von Linda Tonn