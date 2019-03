Seelze

Weil er auf regennasser Fahrbahn scharf bremsen musste, ist ein 73-jähriger Rollerfahrer am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Wunstorfer Straße erst ins Rutschen und dann zu Fall gekommen, teilt die Polizei mit. Das Bremsmanöver war notwendig, weil ein Golf aus der Einfahrt der Firma Honeywell kam und der 79-jährige Fahrer versuchte, sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Nach dem Sturz rutschte der Rollerfahrer gegen den Frontbereich des Golfs und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsfeuerwehr Seelze streute auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ab. Die Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Den durch den Unfall entstandenen wirtschaftlichen Totalschaden an dem Motorroller gibt die Polizei mit 800 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer