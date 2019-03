Seelze

Die Region Hannover könnte an der B441 kurzfristig Abhilfe schaffen und einen mobilen Krötenzaun aufstellen lassen. Das hat sie am Mittwoch mitgeteilt. „Wir haben darüber bereits mit dem Nabu gesprochen“, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann. Das fest installierte Leitsystem, das Kröten an der B 441 in einen Tunnel lenken soll, ist zu kurz. Daher kommen laut Nabu jährlich mehrere hundert Amphibien bei dem Versuch zu Tode, die Bundesstraße am Zweigkanal zu überqueren. Um ein erneutes Krötensterben zu verhindern, hatte die Stadt Seelze im vergangenen Herbst die Verlängerung der Schutzzone bei der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gestellt – der Antrag war aus finanziellen Gründen abgelehnt worden.

Ein mobiler Krötenzaun fängt die Amphibien vor dem Überqueren der Straße am und leitet sie in einen Eimer. Dieser muss von ehrenamtlichen Sammlern über die Straße getragen und ausgeleert werden. Allerdings würde das an der stark befahrenen Bundesstraße für den Nabu eine Herausforderung darstellen: „Die Straße ist hier so gefährlich, dass auch unsere Leute die Kröten eigentlich nicht zu Fuß auf die andere Seite tragen sollten“, sagt Friedhelm Ilse vom Nabu Seelze.

Von Linda Tonn