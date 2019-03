Die Polizei hat am Mittwoch in Letter einen 42-jährigen Fahrer erwischt, der unter Einfluss von Drogen am Steuer saß. Der Mann hat keinen Führerschein und die Kennzeichen des Autos waren ungültig. Zuvor hatten die Beamten in Gümmer einen Fahrer kontrolliert, dessen Fahrerlaubnis gefälscht war.