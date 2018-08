Letter

Räuber haben am Sonntag um 19.45 Uhr einen 29-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Restaurants am Nico-Flatau-Platz überfallen, berichtet die Polizei. Als das Opfer in sein Auto stieg, verhinderte ein Mann das Zuziehen der Fahrertür. Dann schlugen dieser Mann und zwei Komplizen unvermittelt auf den 29-Jährigen ein und stahlen gleichzeitig sein Handy. Der Überfallene wurde durch Schläge am Kopf leicht verletzt.

Die Angreifer ließen dann von ihrem Opfer ab und flüchteten zu Fuß. Die Unbekannten konnten von dem Überfallenen beschrieben werden. Danach sind die drei Männer alle circa 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Bekleidet waren sie mit langen dunklen Hosen. Einer der Räuber trug ein dunkles T-Shirt, die beiden anderen vermutlich dunkle Pullover. Einer der Männer trug zudem ein Cap.

Kurz nach dem Überfall wurde der 29-Jährige von einem Passanten angesprochen, der wissen wollte, ob alles in Ordnung sei. Die Ermittler bitten insbesondere diesen Zeugen sowie weitere Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Parkplatzes aufgehalten haben, sich bei der Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 zu melden. Die Beamten ermitteln wegen Raubes mit gefährlicher Körperverletzung.

Von Thomas Tschörner