Letter

Die Polizei Seelze hofft auf Hinweise zu einem Unfall in Letter, für den es bislang jedoch keinen Geschädigten gibt. Ein 85-jähriger Fahrer eines Audi A 4 hatte sich am Mittwoch im Polizeikommissariat Seelze gemeldet und berichtet, dass er gegen 9 Uhr die Lange-Feld-Straße entlang gefahren sei. Dort sei er in Höhe der Hausnummer 51, Höhe des Parkplatzes des Restaurant Ikaros II, vermutlich gegen einen dort parkenden Wagen gestoßen. Der Audi-Fahrer hielt an und wollte nachschauen, was passiert sei. Allerdings hätte er kein beschädigtes Fahrzeug entdecken können. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Geschädigten geben können, sowie den Geschädigten. Das Kommissariat ist unter Telefon (05137) 8270 erreichbar.

Von Thomas Tschörner