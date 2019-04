Letter

Bei einer Kontrolle am frühen Montagmorgen hat die Polizei in Letter bei zwei Männern aus Georgien eine große Menge an Zigaretten entdeckt. Zudem war der Führerschein des Beifahrers gefälscht. Angaben der Polizei zufolgem hatten die Beamten gegen 6 Uhr die 45 und 41 Jahre alten Georgier kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Bei einer Durchsuchung des Autos wurde eine große Menge an Zigaretten gefunden. Der Fahrer gab zu, dass sie aus einer Straftat stammten und weiterverkauft werden sollten. Außerdem wurden Werkzeuge zum Aufbrechen und Bargeld gefunden.

Man habe die Gegenstände noch keiner konkreten Tat zuordnen können, heißt es bei der Polizei Seelze. Die Ermittlungen laufen noch. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat angeordnet, den Haupttäter einem Haftrichter vorzuführen. Es droht eine Untersuchungshaft.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Seelze finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Linda Tonn