Seelze/Letter

Die Polizei Seelze hat am Wochenende bei Verkehrskontrollen drei Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol standen. Nach Angaben der Polizei zeigte eine 18-Jährige aus Paderborn, die die Polizei am Sonntag um kurz nach 3 Uhr auf der Langen-Feld-Straße in Letter kontrollierte, erhebliche Ausfallerscheinungen. Sie räumte den Konsum von Cannabis, Amphetaminen und Alkohol ein. Gegen die Fahrerin wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 18-Jähriger Seelzer, den die Polizei am Sonnabend um kurz vor Mitternacht auf der Hannoverschen Straße kontrollierte, hatte Amphetamine genommen. Dem Fahrer drohen nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, Fahrverbot und ein Bußgeld von 500 Euro. Bereits am Freitag gegen 17.30 Uhr erwischte die Polizei einen 34-jährigen Seelzer auf der Calenberger Straße in Lohnde. Bei ihm wurden Cannabis und Kokain nachgewiesen. Ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld sind die Folgen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Seelze finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Anke Lütjens