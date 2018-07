Seelze

Mit einem für Seelzer Verhältnisse großem Aufgebot hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine laute Geburtstagsfeier an der Beethovenstraße beendet. Im Einsatz waren sieben Polizisten aus Seelze, weitere acht Beamte waren aus Garbsen, Wunstorf und Hannover angefordert. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, hatte sich am Sonntag um 1.45 Uhr eine Anwohnerin der Beethovenstraße bei der Polizei gemeldet, weil sie sich durch eine laute Feier in der Nachbarschaft gestört fühlte.

Die kurz danach vor Ort eintreffenden Polizisten hörten dann auch laute Musik und Geschrei aus aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Allerdings zeigten sich die Feiernden uneinsichtig: Sie verhielten sich aggressiv und kündigten an, die Musik nicht leiser, sondern lauter zu stellen. Erst mit weiteren angeforderten Polizeibeamten sei es dann gelungen, in der Wohnung die Lage zu beruhigen, berichtet Seelzes Polizeisprecher Ralf Hantke. „Die sehr lautstark und uneinsichtig agierenden Feiernden konnten nur mit Mühe getrennt werden.“ Die Polizei löste die Feier schließlich auf und erteilte Platzverweise. Ermittelt wird jetzt gegen einen Polizeibeamten wegen Körperverletzung im Amt sowie gegen einen 58-jährige Frau wegen Tätlichem Angriff auf eine Polizistin.

Dass die Polizei mit derart hoher Präsenz bei einer Feier in Seelze aktiv werden müsse, sei die absolute Ausnahme. „Ein derartiger Einsatzverlauf ist völlig ungewöhnlich, da die Polizei bei Ruhestörungen grundsätzlich zunächst die Feiernden bittet, die Lautstärke im Sinne der Nachbarn zu reduzieren“, sagte Hantke. Dies sei normalerweise völlig ausreichend. Der größte Teil der Einsätze erledige sich so ohne weitere Probleme oder Anzeigen. Die Feiernden drehten in der Regel die Lautstärke ihrer Musik herunter, die sich beschwerenden Nachbarn seien zufrieden und die Feier könne leiser weitergehen.

Von Thomas Tschörner