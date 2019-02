Nachrichten Seelze - Ortsrat lobt Pflegeheim, hatte aber auf Fläche anderes vor Lohndes Ortsrat fühlt sich überrumpelt: Auf einer Fläche in der Nähe des Kiesteiches will ein Investor ein Wohn- und Pflegeobjekt bauen. Den Plan begrüßt Ortsbürgermeister Wilfried Nickel grundsätzlich. Allerdings könnte dort auch die neue Schule gebaut werden.

Ortsbürgermeister Wilfried Nickel hätte an dieser Stelle gerne die Grundschule gebaut. Für ein Pflegeheim könnte das Gründstück in Ortsrandlage ebenfalls in Frage kommen. Quelle: Patricia Chadde