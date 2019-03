Harenberg

Ein rasantes Überholmanöver eines Motorradfahrers auf der L 230 zwischen Harenberg und Seelze hat am Donnerstag gegen 6.40 Uhr dazu geführt, dass ein Landwirt mit seinem Treckergespann von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Motorradfahrer, der hinter dem Treckergespann auf der Landesstraße aus Richtung Harenberg kommend in Richtung B441 unterwegs war, überholte den Trecker und scherte so unvermittelt vor dem Landwirt ein, dass dieser zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Dadurch kam der Trecker von der Straße ab und beide Anhänger der Zugmaschine kippten um. Dabei verlor das Gespann die geladenen Kartoffeln. Der Landwirt musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt unterdessen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Traktor und den Anhängern entstand durch den Unfall ein Schaden, den die Seelzer Polizei mit circa 20 000 Euro angibt. Der Schaden der verlorenen Ladung Saatkartoffeln beträgt etwa 7500 Euro. Die Seelzer Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht gegen den Motorradfahrer ein. Die L 230 musste während der Bergung des Treckergespanns teilweise voll gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer