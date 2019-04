Seit 40 Jahren lebt und arbeitet Wolfgang Tiemann in Kirchwehren. In dem Seelzer Ortsteil hat der Maler und Druckgrafiker nicht nur sein Atelier, sondern zeigt in seinem Kunsthaus auch eine Auswahl seines Schaffens. Grund genug für Tiemann, in diesem Jahr diverse Aktionen zur Feier von vier Jahrzehnten Kunst in Seelze zu planen.