Fahrzeuge, die drei der vier Eisenbahnunterführungen an Letters Klöcknerstraße unterfahren wollen, müssen niedriger als 3,60 Meter sein. Ob ein Dassendorfer LKW-Dach Schaden nahm, wird derzeit ermittelt.

Polizeihauptkommissar Thomas Weimann sichert an der Eisenbahnbrücke in knapp vier Metern Höhe Abriebspuren an der Warnbake. Quelle: Patricia Chadde