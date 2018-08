Letter

Dauerhafte Temperaturen von mehr als 30 Grad und so gut wie keine Niederschläge – Bedingungen, die den Obstbäumen in der Kleingartenkolonie Klosterfeld schwer zu schaffen machen. Erst im Frühjahr waren die jungen Bäume dort auf der öffentlichen Obstbaumwiese gepflanzt, durch die anhaltende Trockenheit drohten sie nun einzugehen. Für die beiden Letteraner Heinz Lohrey und Wolfgang Sänger Grund genug zu handeln. Aus einer Eigeninitiative heraus griffen die beiden regelmäßig zur Gießkanne, die sie zur Obstbaumwiese schleppten, um dort die durstigen Bäume zu gießen. Aufmerksam auf die beiden Männer geworden stellte schließlich Roberto Lanzelotti aus dem angrenzenden Garten seine Wasserpumpe zur Verfügung, so dass die Schlepperei mit der Gießkanne nun der Vergangenheit angehört und die Obstbäume bequem und schnell per Gartenschlauch gegossen werden können.

Von Sandra Remmer