Seelze

Ohne die Waren im Wert von 345 Euro in seinem Einkaufswagen zu bezahlen hat am Donnerstag um 12.35 Uhr ein etwa 20-jähriger Mann den Lidl-Markt an der Hannoverschen Straße verlassen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen den Unbekannten beobachtet und die Angestellten des Marktes sowie die Polizei informiert. Der Ladendieb bemerkte dies offenbar, denn er ließ sofort den Einkaufswagen stehen und flüchtete zu Fuß in Richtung Letter. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen. Der schlanke Mann sieht südosteuropäisch aus, hat einen Dreitagebart und ist schlank. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet und trug eine schwarze Wollmütze. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner