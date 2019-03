Der Netzbetreiber Tennet sieht in einer westlich von Hannover verlaufenden Stromtrasse Südlink im Vergleich zur zunächst favorisierten Ost-Variante nur Vorteile. In Gümmer haben Vertreter des Unternehmens in der voll besetzten Mehrzweckhalle den Bürgern Rede und Antwort gestanden.