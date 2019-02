Gümmer

Ein abwechslungsreiches Konzert, das viele schöne Erinnerungen weckt, erwartet das Publikum am Sonnabend um 20 Uhr im Gemeindehaus am Spreinswinkel in Gümmer. Die beiden Musiker, die schon seit mehr als 30 Jahren gemeinsam auftreten, haben ein vielseitiges Programm mit Liedern aus Rock über Folk bis Country zusammen gestellt. Alle zwei Jahre spielen sie in Gümmer. Zu hören gibt es unter anderem Stücke von den Beatles, John Denver sowie Simon und Garfunkel. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Sandra Remmer