Mächtige Eichenbalken tragen im Turm der Dreieinigkeitskirche in Kirchwehren eine Last von rund 1,2 Tonnen. Die beiden neuen und die historische, aufgearbeitete Glocke werden am Sonntag, 17. Februar, von Landesbischof Ralf Meister und Pastor Nikolaus Kondschak geweiht.