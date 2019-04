Die SG Letter 05 stellt am Freitag, 12. April, wieder eine Ostereiersuche für Jungen und Mädchen im Alter bis zu zehn Jahren auf die Beine. Beginn ist um 15 Uhr am Clubheim im Leinestadion am Nico-Flatau-Platz 1. Willkommen sich auch die Eltern, Großeltern sowie Verwandte und Bekannte.