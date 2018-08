Karikaturist sieht Muskelkraft am Werk

Nachrichten Seelze - Karikaturist sieht Muskelkraft am Werk Über das Tempolimit auf Lohndes Ortsdurchfahrt hat sich Karikaturist Wolfgang Schulze seine eigenen Gedanken gemacht und unter „Geht doch“ zu Papier gebracht.

„Geh doch!“: Karikaturist Wolfgang Schulze sieht in Lohnde geheime Kräfte in Sachen Tempolimit am Werk. Quelle: Thomas Tschörner