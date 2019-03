Seelze

Aufmerksame Zeugen haben am Sonnabend zwischen 21.55 und 22.12 Uhr einen Jugendlichen an der Kantstraße beobachtet, der an mehreren parkenden Autos die Außenspiegel abgetreten hat. Sie alarmierten die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten die 15-Jährigen nach kurzer Flucht festnehmen. Da er noch nicht volljährig ist, brachten die Polizisten den Jungen zu seinen Eltern. Der Junge wird für den entstandenen Schaden aufkommen müssen. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Golf, einen Opel Vectra, einen Ford Focus, einen Ford Fiesta, einen VW Caddy und einen Suzuki Grand Viatra. Die Polizei bittet die geschädigten Fahrzeughalter, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 oder persönlich auf dem Polizeikommissariat an der Goethestraße zu melden. rem

Von Sandra Remmer