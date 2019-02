Nachrichten Seelze - Integrationslotsinnen laden zum Frühstück ein Die Integrationslotsinnen Ursel Marx und Nese Karabück laden Frauen aller Kulturen zum interkulturellen Frauenfrühstück ein. Die Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche wird ihre Arbeit vorstellen.

cup of coffee and croissants isolated on white background Quelle: Getty Images/iStockphoto