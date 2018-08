Velber

Die hannoversche Astrologin Annegret Becker-Baumann stellt am Donnerstag, 23. August, in Velbers Kul-Turm die wechselvolle Geschichte und die Bedeutung der Astrologie im europäischen Kulturkreis vor. Der Bildervortrag beginnt um 19 Uhr. Annegret Becker-Baumann wird im Zeitraffer in bebilderten Beispielen Menschen und Kunstwerke vorstellen, die sich mit Astrologie befasst haben. Dabei kommen Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Philipp Melanchthon, Johann Wolfgang von Goethe, Henry Miller, Luise Rinser und andere zu Wort. Die 1952 in Hannover geborene Referentin arbeitete nach Realschule und Höherer Handelsschule zunächst im Büro, unter anderem in London und Paris. Auf dem Hannover-Kolleg holte sie das Abitur nach. Von 1977 bis 1983 folgte ein Studium des Gartenbaus in Hannover, das sie als Diplom-Ingenieurin beendete. Außerdem beschäftigt sich Annegret Becker-Baumann seit vielen Jahren mit Astrologie und ist seit 1996 als selbstständige Astrologin tätig. Im Jahr 2006 wurde sie als Ausbildungszentrum des Deutschen Astrologen-Verbandes anerkannt.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Zur Erfrischung des Publikums hat die Sparte Kul-Turm im Förderkreis Schöneres Velber diverse Kaltgetränke im Angebot.

Von Thomas Tschörner