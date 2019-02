Letter

Eine Sperrung der Schulstraße in Letter ist vom Tisch. Zur weiteren Verkehrsberuhigung sollen dort rechts und links der Fahrbahn Blumenkübel aufgestellt werden, hat Stadtsprecher Carsten Fricke mitgeteilt. Eine Sackgassenlösung werde es nicht geben.

Um die Schulstraße, in der als verkehrsberuhigter Bereich nur Schritttempo gefahren werden darf, wird seit Jahren gestritten. Anwohner hatten immer wieder beklagt, dass dort zu schnell gefahren wird. Zuletzt hatte die Stadt angekündigt, die Schulstraße in Höhe der Hausnummer 19 mit einem Poller dauerhaft zu sperren. Als Grund wurden neben dem erhöhten Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren auch wiederholte Geschwindigkeitsmessungen genannt. Diese hätten stets gezeigt, dass sich viele Autofahrer nicht an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit halten. Dieser Plan hatte in Letter für eine lebhafte Diskussion gesorgt, bei der sich Gegner und Befürworter einer Sperrung in etwa die Waage hielten.

Von Thomas Tschörner