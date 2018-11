Letter

Seit Jahren hat der Verein Letter-fit in der Vertrauensbücherei im Alten Rathaus Letter Spenden abgelaufener Restmüllsäcke entgegengenommen. Da die Räume durch den Verkauf des Geländes nicht mehr zur Verfügung stehen, nimmt in diesem Jahr das Schreibwarengeschäft an der Lange-Feld-Straße 16 übrig geblieben aha-Restmüllsäcke sowie Gutscheine für die Säcke von 2018 entgegen. Sie werden als Spende an Menschen abgegeben, die noch dringend Säcke benötigen – etwa für einen Umzug, Entrümplung oder Baumaßnahmen. Die Säcke verlieren am Ende des Jahres ihre Gültigkeit. Der Verein bittet Seelzer, die absehen können, dass sie nicht mehr alle Säcke auf der Rolle benötigen, sie im Schreibwarenladen abzugeben.

Von Linda Tonn