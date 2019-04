Seelze

Das Gitarren-Duo Da Capo spielt am Sonntag, 14. April, in St. Martin an der Martinskirchstraße 11. Beginn ist um 17 Uhr. Andreas Rickert und Frank Sawade präsentieren Werke aus allen Epochen der klassischen Musik, unter anderem von Purcell, Bach, Mozart und Chopin. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Das klassische Gitarrenkonzert gehört zum Programm des 250-jährigen Jubiläums von St. Martin, das noch bis Ende April gefeiert wird. Am Karfreitag, 19. April, geht es um 15 Uhr in der Kirche mit Musik zur Sterbestunde weiter: Lara Morgner (Gesang) und Daniel Morgner (Orgel) tragen Werke zur Passion Jesu aus Barock und Romantik vor. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ steht am Ostermontag, 22. April, ab 11 Uhr ein Familiengottesdienst mit Ostereiersuche und Mittagsimbiss. Für Jungen und Mädchen steht am letzten Osterferientag am Dienstag, 23. April, von 10 bis 15 Uhr ein Kinderkirchen-Tag im Gemeindehaus auf dem Programm.

Von Thomas Tschörner