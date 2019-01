Letter

Ein 40-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 6.30 Uhr bei einem Unfall auf der Klöcknerstraße in Letter schwer verletzt worden, berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Beim Überqueren der Straße wurde der Fußgänger von dem BMW der Fünferreihe eines 31-jährigen Garbseners erfasst, der in Richtung Lange-Feld-Straße unterwegs war.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover lief der 40-Jährige in Höhe der Einmündung Industriestraße aus Sicht des Autofahrers vor rechts kommend auf die Straße –offenbar bei einer für ihn Rotlicht anzeigenden Ampel. Gleichzeitig hielt in dem Bereich ein Linienbus an der Haltestelle „ Klöcknerstraße“, wodurch die Sicht des Garbsener BMW-Fahrers zusätzlich erschwert wurde. Bei dem Unfall erfasste der BMW den Fußgänger frontal und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Der Seelzer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehrsunfalldienst der Polizei die Klöcknerstraße zeitweise sperren. Es kam zu Behinderungen des Verkehrs. Den Schaden an dem BMW schätzen die Beamten auf circa 2000 Euro.

Von Thomas Tschörner