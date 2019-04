Ein einjähriges Kind haben zwei Feuerwehrleute am Mittwoch gegen 15.05 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft an der Almhorster Straße hinter einer verschlossenen Tür befreit. Die beiden Helfer waren aus ihrem benachbarten Schrebergarten herbei geeilt und somit schneller als das bereits alarmierte Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Seelze.