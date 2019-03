Seelze

Die Polizei hat am Montag gegen 17.30 Uhr einen 45-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der sichtlich betrunken war. Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten darüber informiert, dass sich auf einem Parkplatz an der B441 nahe des Klärwerks eine Person an einem Auto verdächtig zu schaffen machte. Bei der Kontrolle stellte die Polizei einen Alkoholwert von 1,25 Promille fest. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. rem

Von Sandra Remmer