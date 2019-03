Seelze

Der Verein Freundeskreis der Stadtbibliothek hat am Dienstagabend den Bibliotheksmitarbeitern 102 neue Hörbücher überreicht. Das umfangreiche Angebot der Stadtbibliothek wird damit um 35 Hörbücher für Erwachsene sowie 67 Hörbücher und Hörspiele für Kinder erweitert.

Silvia Waller und Stefanie Zoller überreichten im Namen des Freundeskreises die Spende im Wert von 1.040 Euro. Zoller erwähnte, dass es sich hierbei um eine bunte Mischung aus allseits beliebten Hörbüchern handelt. Unter den übergebenen Tonträgern sind Hörbücher zu Romanen wie „Der Garten der Düfte“ von Kirsty Manning, „Königskinder“ von Aelex Capus und „Eine bessere Zeit“ von Jaume Cabré, die sich vor allem an ein erwachsenes Publikum richten. Hörspiele wie „Asterix in Spanien“ und „ Bibi Blocksberg – Der Strandurlaub“ sind insbesondere für die jüngere Zielgruppe gedacht.

Zoller weiß aus Erfahrung, wie beliebt „Die drei ???“ sind. Hörbücher gehörten in den vergangenen Jahren stets zu den beliebtesten und am häufigsten ausgeliehenen Medien der Stadtbibliothek. Bibliotheksmitarbeiterin Kristin Rohde verdeutlichte, dass dieses Angebot nur durch die regelmäßige Finanzierung der Anschaffungen durch den Freundeskreis möglich sei. Ohne dessen Unterstützung gäbe es in der Bibliothek keine Hörbücher.

Die Spende des Freundeskreises wurde durch die Einnahmen beim Bücherflohmarkt und bei Lesungen sowie durch Mitgliedsbeiträge ermöglicht. Ab sofort stehen die neuen 102 Hörbücher zur Ausleihe zur Verfügung.

Von Heike Baake