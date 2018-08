Letter

Ein Unbekannter hat am Mittwoch einen elfjährigen Jungen angefahren, der um 13.15 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf der verkehrsberuhigten Schulstraße vom Hirtenweg kommend in Richtung der Straße Im Sande unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, stieß dann in Höhe der Einmündung zur Wilhelm-Busch-Straße ein von hinten kommendes Auto gegen das Rad des Jungen, der dadurch stürzte und leicht verletzt wurde. Zwei bislang namentlich nicht bekannte Zeugen kümmerten sich um den Jungen. Der Unfallverursacher hielt an, unterhielt sich kurz mit den Zeugen und fuhr dann ohne Angabe seiner Personalien weiter.

Der Elfjährige fuhr nach Hause und berichtete von dem Unfall. Nachdem der Vater mit seinem Sohn ins Krankenhaus gefahren war, zeigte er den Unfall bei der Polizei an. Nach Angaben des Elfjährigen handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silberfarbenen VW Golf. Das der Polizei mitgeteilte Kennzeichen ist jedoch nicht existent. Der Fahrer des Golfs soll 30 bis 40 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare, einen Vollbart und eine spitze Nase haben. Er soll sich in deutscher Sprache verständigt haben.

Ebenfalls am Mittwoch ist zwischen 7 und 22 Uhr ein an der Straße Im Bauverein 7 stehender Seat Leon vermutlich beim Vorbeifahren nicht unerheblich beschädigt worden. Den Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite sowie Kratzer und Lackschäden im Bereich der beiden Türen wird auf etwa 3000 Euro beziffert.

Die Polizei sucht für beide Fälle Zeugen. Besonders dringend werden die beiden Zeugen gebeten, die sich vor Ort um den Jungen gekümmert und auch mit dem Verursacher gesprochen haben, sich bei der Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 zu melden.

Von Thomas Tschörner