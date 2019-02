Gümmer/Seelze

Gleich mehrere Verstöße stellte die Polizei am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle fest: Ein 47-jähriger Gümmeraner war gegen 21.45 Uhr ohne Führerschein unterwegs. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten eine Strafverfahren ein. Bereits um 18.15 Uhr hatten sie am Kreuzweg in Seelze einen 36-jährigen Seelzer mit seinem Motorroller kontrolliert. Schnell bemerkten die Polizisten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Damit war die Fahrt für den Seelzer beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf den 36-Jährigen kommt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot zu. rem

Von Sandra Remmer