Gümmer

Eine Streife hat am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der Osnabrücker Landstraße in Gümmer einen 38-jährigen BMW-Fahrer kontrolliert, der keinen Führerschein vorweisen konnte, teilt die Polizei mit. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war und somit kein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehr führen durfte. Die Polizisten stellten zudem körperliche Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der Verdacht wurde durch einen Urin-Test bestätigt und nun weiter durch eine Blutuntersuchung überprüft. Ein Sprecher des Kommissariats Seelze betonte, dass Fahren eine Fahrerlaubnis eine Straftat sei, bei der eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine saftige Geldstrafe drohe. Das Fahren unter Einfluss von Drogen sei dagegen eine Ordnungswidrigkeit, die in der Regel mit einem Fahrverbot geahndet werde. Da der Fahrer keinen Führerschein habe, sei damit zu rechnen, dass sich die Geldstrafe erhöhen wird.

Von Thomas Tschörner