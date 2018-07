Letter/Gümmer

Unter Einfluss von Drogen ist ein 29-jähriger Fahrer am Sonnabend gegen 19.10 Uhr in der Freiherr-von-Stein-Straße in Letter von der Polizei am Steuer seines Dreier-BMW erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Konsum der Betäubungsmittel unter anderem mit Hilfe eines Drogenvortests festgestellt. Zudem bestand für den Wagen des Garbseners kein Versicherungsschutz. Gegen den 29-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt.

Bereits um 07.40 Uhr stellten stellte eine Streife am Sonnabend während der Kontrolle eines Renault auf der Bundesstraße 441 im Bereich Gümmer fest, dass der 32-jährige Fahrer aufgrund eines aktuellen Fahrverbotes ohne erforderliche Erlaubnis am Steuer saß. Zudem wurden technische Veränderungen an seinem Fahrzeug festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Thomas Tschörner