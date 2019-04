Seelze

Einen Alkoholwert von 2,23 Promille hatte ein Autofahrer, den Polizeibeamte am Donnerstag gegen 19.50 Uhr auf der Beethovenstraße kontrollierten. Als die Polizisten den Wagen des Mannes stoppten, versuchte dieser zu Fuß zu fliehen. Den Autoschlüssel warf der dabei in einen angrenzenden Vorgarten. Die Beamten holten den Flüchtenden jedoch schnell ein und konnten auch den Autoschlüssel unverzüglich wieder finden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, musste er zudem eine hohe Sicherheitsleistung hinterlegen. Den Wagen, den er von einem Freund zur Verfügung gestellt bekommen hatte, stellten die Polizeibeamten sicher.

Von Sandra Remmer