Seelze

Unter dem Einfluss von Drogen ist am Sonnabend gegen 14 Uhr ein 30-jähriger Garbsener mit seinem BMW in Seelze-Süd unterwegs gewesen, als er von der Polizei bei einer Kontrolle angehalten wurde. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilt, musste sich der Fahrer eine Blutprobe entnehmen lassen. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Bereits am Freitag hatte eine Streife gegen 11 Uhr auf der Harenberger Meile den Fahrer eines holländischen Kleintransporters kontrolliert, der ebenfalls Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der 39-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Am Sonntagmorgen stoppten die Beamten in Seelzes Innenstadt zudem einen alkoholisierten VW-Fahrer. Der 45-jähriger Seelzer muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Die Polizisten untersagten allen drei Fahrern Weiterfahrt.

Von Thomas Tschörner