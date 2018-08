Seelze/Letter

Ein Dieb hat am Montag zwischen 6.10 und 16.10 Uhr ein Fahrrad gestohlen, das am Bahnhof Seelze gesichert abgestellt worden war, teilt die Polizei mit. Über den Wert des schwarzen Klapp-Rades der Marke Pegasus können noch keine Angaben gemacht werden. Außerdem hat ein unbekannter Fahrer am Dienstag zwischen 13.30 und 17 Uhr einen silberfarbenen VW Polo im Bereich der hinteren linken Tür beschädigt. Der Wagen war an der Rostocker Straße geparkt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 8270 beim Polizeikommissariat Seelze melden können.

Von Thomas Tschörner