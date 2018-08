Letter

Ein unbekannter Fahrer hat am Freitag zwischen 5.45 und 13 Uhr einen grauen Opel Adam beschädigt, der an der Lange-Feld-Straße 121 geparkt war. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Verursacher offenbar in Richtung Hannover und zerstörte den Außenspiegel des parkenden Opel mit Hildesheimer Kennzeichen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Außerdem beschädigte ein Fahrer am Donnerstag zwischen 2.30 und 8.30 Uhr einen Leitpfosten im Schäferweg in Letter und fuhr davon. Auch gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei Seelze hofft in beiden Fällen auf Zeugen, die unter Telefon (05137) 8270 Hinweise geben können.

Von Thomas Tschörner