Seelze

Ein unbekannter Fahrer hat am Montag zwischen 14 und 17.45 Uhr einen in der Lindenstraße parkenden Skoda Octavia beschädigt, berichtet die Polizei. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 500 Euro zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Baustellenfahrzeug handeln, weil Anhaftungen von Bauschutt an dem Skoda festgestellt wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner