Gümmer

Einbrecher haben versucht, die Türen mehrerer nebeneinander liegender Wohnungen eines Gebäudes an der Osnabrücker Landstraße in Gümmer aufzuhebeln, berichtet die Polizei. Allerdings gelangten die Unbekannten nicht in die Wohnungen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten die Unbekannten bereits zwischen dem 20. und 27. Juli die Einbrüche in den Wohnkomplex versucht und dabei mehrere Türen leicht beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner