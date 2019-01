Letter

Gewaltsam sind Einbrecher in die Räume einer Gaststätte an der Ludwig-Jahn-Straße in Letter eingedrungen, berichtet die Polizei. In dem Lokal brachen die Unbekannten zwei Dart- und einen Zigarettenautomaten auf, aus denen sie Geld und Zigaretten entwendeten. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei hofft auf Zeugen, die unter Telefon (05137) 8270 Hinweise geben können.

Von Thomas Tschörner