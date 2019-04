Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag aus einem Lager in einem Gewerbepark an der Almhorster Straße gestohlen. Der betroffene Seelzer Händler schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.